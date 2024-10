Norman Briski sacudió los premios Martín Fierro de cine y series con un polémico discurso

Las críticas del actor estuvieron dirigidas a la inteligencia artificial y la situación política del país. “La ficción es una radiografía de la realidad. ¡Nos están afanando la ficción! Está en la Rosada la ficción”, afirmó, en clara referencia al gobierno actual. El momento más álgido llegó cuando Briski expresó su apoyo al pueblo palestino en medio del conflicto en Gaza, afirmando con énfasis: “Gaza jamás será vencido, no me importa que me aplaudan mucho o poco, pero lo siento aquí, en mi sangre, en mis ancestros. La defensa de un pueblo que está siendo asesinado”.