Nominaciones a los Premios Grammys 2025: las estrellas que marcan el pulso de la música

Este año, el escenario de los Grammy se prepara para una competencia marcada tanto por figuras consolidadas como por nuevos artistas que lograron un éxito sin precedentes. Sabrina Carpenter, nominada en las cuatro categorías principales, se convierte en una de las revelaciones, con su álbum “Short n’ Sweet” y sus populares temas “Espresso” y “Please, Please, Please”. Asimismo, Chapell Roan, otra de las grandes promesas, también compite en las categorías destacadas con su disco “The Rise and Fall of a Midwest Princess”, que ha cautivado a críticos y audiencia.