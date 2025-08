¿No será mucho, che?: El polémico exabrupto de Luck Ra con una participante que dejó a todos helados

Certamen "Me esperaba mucho más": la dura reacción de Luck Ra contra su equipo en La Voz Argentina

La interpretación de ambas fue tan destacada que se ganaron la ovación de todos los presentes en el estudio. Mientras el jurado brindaba su devolución, Nico Occhiato tomó la palabra para recordar una promesa pendiente: “ Hay alguien acá que me debe unas empanadas ”.

Embed - Violeta Lemo vs. Patricia Coronel - “Qué agonía” - Batallas - La Voz Argentina 2025

Violeta no tardó en responder y afirmó que había traído empanadas tucumanas, que comenzó a repartir entre todos los presentes. El jurado se sumó al banquete, y fue entonces cuando Luck Ra, completamente sorprendido por el sabor, lanzó una frase que descolocó a todos en el estudio: "Me cosería el cu... para no cag... esta delicia".