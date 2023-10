Nicole Neumann hizo un particular balance emocional en medio del drama familiar

En una reciente entrevista, al ser consultada sobre la posible ausencia de algún ser querido en su boda, Nicole expresó con cautela: "No se, ni idea. Pero yo no hablo de cosas de mi familia hace años y voy a seguir de ese mismo modo. No se que dijeron, ni me importa".

Un Día de la Madre semi amargo para Nicole Neumann

Este domingo, por el Día de la Madre, Nicole Neumann publicó en sus redes sociales un álbum de fotos junto a sus hijas. Al posteo lo acompañó con una emotiva frase: “Gracias por elegirme”.

Sin embargo, más allá de su demostración de amor, la nena habría decidido pasar la celebración del Día de la Madre junto a Mica Viciconte y Fabián Cubero, y aún existen dudas sobre su presencia en la boda de Nicole este próximo 8 de diciembre.

Además de pasar un día de la madre con la ausencia de Indiana Cubero, hoy la adolescente cumple 15 años de edad y Nicole le dedicó un tierno posteo: “Felices 15 mi reina!! Quien me dio el título de “Mamá”, quien me mostró ese sentimiento de “amor incondicional” por primera vez en mi vida! Que seas siempre muy feliz. Te amo”. La publicación cuenta con más de 32 mil reacciones pero ningún comentario ya que la súper modelo decidió cerrar los comentarios en su cuenta a raíz del conflicto con Indiana./A24