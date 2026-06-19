Nico Occhiato rompió el silencio y aclaró cuál será el futuro para Luzu TV

El escándalo mediático por la falsa noticia sobre la salud del padre de Lionel Messi sumó un capítulo definitivo. Desde Estados Unidos, donde cubre la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Nico Occhiato rompió el silencio en pleno vivo de Nadie Dice Nada para hacerle frente a la crisis institucional que atraviesa Luzu TV.

El conductor y dueño del canal de streaming no esquivó el bulto y asumió su rol como máxima autoridad de la empresa. “Uno, como cabeza de canal, de grupo, tiene que tomar decisiones. Tener un canal tiene costos, beneficios y cosas lindas, pero también tiene costos que uno debe afrontar”, reflexionó de entrada ante sus oyentes.

El productor calificó lo sucedido en el programa de Florencia Peña como "un error no forzado y sin mala leche" , confirmando que ya se comunicaron de forma privada con el entorno del capitán argentino. "Hablamos con las personas con las que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir. Está todo recontra aclarado", enfatizó.

El contraataque de Nico Occhiato hacia los medios tradicionales

Durante su descargo de más de dos minutos, el animador apuntó con dureza contra los portales y periodistas que celebraron el tropiezo de su plataforma. El empresario acusó a la prensa tradicional de intentar destruir el espacio digital utilizando, paradójicamente, más desinformación.

“Hubo medios que nos quisieron hacer m... Tanto se habló de fake news y lo que hubo ayer fue divulgación de más fake news. Eso le saca bastante seriedad cuando quien se jacta de criticar y señala con un dedo al que se equivoca genera más fake news”, disparó sin filtros.

Nico Occhiato y los Messi Nico Occhiato se refirió a la fake new que se salió desde su canal de streaming

¿Qué pasará con el futuro comercial de Luzu TV?

A pesar de los fuertes rumores que indicaban una fuga masiva de auspiciantes tras el levantamiento del ciclo vespertino, Occhiato desmintió rotundamente cualquier perjuicio económico y llevó tranquilidad al asegurar que la grilla del Mundial 2026 continúa intacta.

“Para los que se ponían contentos y decían: ‘Es el fin de Luzu’. No se bajó ninguna marca y vamos a ir a los partidos. Todo lo que se dijo fue mentira”, sentenció con firmeza antes de pedir que subieran la música para continuar con la programación habitual.