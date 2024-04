Ni lerdos ni perezosos: la promo de la bodega mendocina por el vino que tomó Britney

Esta iniciativa de la bodega Norton es una gran oportunidad para que los fanáticos de Britney Spears en todo el mundo puedan probar el vino que bebió su ídola y que ha generado tanta repercusión en las redes sociales.

Además, el descuento del 25% es un incentivo adicional para que aquellos que aún no han probado el Norton Reserva se animen a hacerlo.

La publicación de Britney Spears en Instagram bebiendo un vino malbec Norton generó una gran repercusión tanto en Argentina como en el mundo. La bodega mendocina no dudó en aprovechar la oportunidad para promocionar su producto y generar engagement con sus seguidores.

Embed - XILA MARIA RIVER RED on Instagram: "Eventually you will come to understand that love heals everything and that is all there is … and REAL wine feels extremely nice as well !!! Psss first time with real wine Jesus fucking Christ !!!"