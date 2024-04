Britney Spears enamorada de un vino mendocino: “Primera vez con un vino de verdad”

El enólogo detrás de esta maravilla es David Bonomi, un referente en la industria vitivinícola argentina. La influencia de Spears no solo refuerza la reputación del vino argentino en el mercado internacional, sino que también demuestra el atractivo global de los productos de Bodega Norton. Desde la bodega expresaron en su cuenta de Instagram: “Oops! We did it again. Nunca sabemos a dónde pueden llegar nuestros vinos, hasta hoy. Gracias Britney por tu musica y compartir nuestros vinos”.