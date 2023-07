Netflix tiene una adictiva miniserie para ver en un solo día .

Netflix: de qué se trata “El panadero y su belleza”

“Un humilde panadero entabla una relación con una superestrella internacional. Esta serie es la versión estadounidense de su predecesora homónima israelí 'The Baker and the Beauty', diferenciándose de la original con la introducción de la familia de ambos, y las consecuentes disputas internas, como un elemento habitual en los episodios”, narra la sinopsis oficial.