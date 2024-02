Netflix tiene la que para muchos es la mejor película argentina de la historia

Este drama ambientado en tiempos de la dictadura marcó presencia en los Premios Óscar . El galardón llegó en la categoría “ mejor película de habla no inglesa ”. Los protagonistas son Norma Aleandro y Héctor Alterio . La dirección es de Luis Puenzo.

La crítica quedó deslumbrada con este filme que puede verse en Netflix. "No sólo es una obra maestra, una película modélica, de progresión dramática implacable, de inaudita combatividad y de firme compromiso político. Es también una película que desborda emotivida y lirismo”, publicó el diario El País. Para The New York Times, "desde el legado de angustia dejado por las juntas militares argentinas, Luis Puenzo ha creado una película resplandeciente".

AAAABYXXHCVPXifHhp6wbMN4BxsVznmblvlACcugs_k_VW620qj7fmfvBEPH52XPHACt56TyljChxjrlRsazBGxOdxZP3wxPYdmC9f1_.jpg Netflix tiene una película argentina que es considerada como una de las mejores de la historia.

Netflix: reparto de la película “La historia oficial”

Héctor Alterio

Norma Aleandro

Chunchuna Villafañe

Hugo Arana

Guillermo Battaglia

Chela Ruíz

Patricio Contreras

María Luisa Robledo

Analia Castro