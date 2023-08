Netflix: la polémica miniserie documental de la que todo el mundo está hablando

También te puede interesar: La película de amor oculta en Netflix que no te vas a querer perder.

La crítica especializada resaltó la capacidad que tiene esta producción disponible en streaming para criticar a las sectas a través de la sátira. El relato de hechos condenables a través del humor es su principal fuerte y sabe explotarlo.

"Una serie ágil y desenfadada en la que es fácil sumergirse y que contiene suficiente información como para sentirse satisfecho”, valoró el sitio The Review Geek sobre “Cómo se convirtieron en líderes de sectas”.

