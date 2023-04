Netflix estrena un nuevo biopic sobre Fito Páez

La ficción presenta una estructura habitual en las biopics: mostrar dos etapas que permiten el desarrollo de esa figura central, a la que tanto conocemos a través de su obra. De ese modo, la acción transcurre durante la infancia de Fito por un lado, y por el otro, durante su maduración profesional en la música. En su niñez, Páez ( Gaspar Offenhenden ) parecía dedicado a encontrarle una respuesta al por qué de la muerte de su madre, no tanto porque la extrañara (ella falleció cuando él era un bebé), sino porque esa ausencia se traducía en un dolor apagado que dominaba a su entorno, y especialmente a su padre Rodolfo ( Martín Campilongo ). Durante esa infancia, Páez conoce el pulso sexual y el placer de la música como un paraíso prohibido (dos mundos que parecieran ir de la mano), mientras intenta escapar de mandatos familiares que no logra comprender. En simultáneo, la adolescencia de Páez ( Iván Hochman ) lo lleva a desobedecer a su padre, dedicarse a la música como forma de vida y chocar de frente contra los placeres y los excesos que rodean la escena rockera.

Este biopic por momentos es un álbum de figuritas que muestra a íconos de peso, en una lista que va de Charly García (Andy Chango) a Federico Moura (Dante Bruni), entre tantos otros. Y en algunos casos, esas representaciones amenazan con ser una postal exagerada en la que muchos personajes, irónicamente, no terminan de reflejar a la persona privada. No es una elección que esté mal o bien per se, pero inevitablemente a veces los registros chocan y la conmovedora composición de Hochman como Páez está en un tono que por momentos no se condice con las eléctricas formas de Andy Chango en la piel de Charly. Desde luego que esas figuras en varios aspectos eran como el agua y el aceite, y si bien ambos actores hacen un gran trabajo en sus respectivos papeles, el marco general de esta serie pareciera no terminar de decantarse por un único camino: si el de apostar por la energía ecléctica de la escena del rock nacional ochentoso o adentrarse por un sendero más introspectivo que sumerja al espectador en la mirada de su protagonista.

Una vida marcada por la tragedia

En la serie refleja parte de la tragedia en la vida del cantautor. Fue el 7 de noviembre de 1986, tres mujeres fueron asesinadas en una casa de Balcarce al 600 en Rosario, Argentina. Las mujeres, incluyendo a Delia Zulema Ramírez, viuda de Páez y tía abuela del cantante, fueron violentadas y asesinadas por Walter y Carlos Di Giusti. La tercera víctima era una mujer embarazada que realizaba tareas de limpieza en la vivienda.

La investigación fue llevada a cabo por la seccional 3ª de policía y el juez Francisco Martinez Fermoselle. Después de un año, una travesti que lucía un collar de las víctimas abrió el camino para encontrar al culpable. Walter Di Giusti ya había matado a dos personas una semana antes en Garay al 1000. Un mes después del triple crimen, Di Giusti ingresó al servicio de la Policía de Pueblo Esther, en el sur del Gran Rosario.

Di Giusti fue culpado por las cinco muertes y condenado a reclusión perpetua, recibiendo un beneficio que redujo su pena a 24 años. Fue excarcelado por problemas de salud que resultaron ser engañosos, pero murió en un sanatorio de Rosario el 12 de junio de 1998 debido a complicaciones de su condición de enfermo de sida.

Fito Páez se encontraba en Brasil cuando se enteró de la muerte de su abuela paterna y su tía abuela. Después de reunirse con la policía, se pronunció ante los periodistas, diciendo: "El mundo está mal hecho. Hoy me tocó a mí, hace cinco años le tocó a John Lennon. En este momento estoy aturdido, desamparado. Mataron al amor de mi vida, mi abuela".

Ficha técnica

El amor después del amor (Argentina/2023)

(Argentina/2023) Dirección : Felipe Gómez Aparicio, Gonzalo Tobal.

: Felipe Gómez Aparicio, Gonzalo Tobal. Guion : Francisco Varone, Lucila Podestá, Diego Fío, Leandro Custo, Juan Carballo.

: Francisco Varone, Lucila Podestá, Diego Fío, Leandro Custo, Juan Carballo. Elenco : Iván Hochman, Gaspar Offenhenden, Micaela Riera, Martín Campilongo, Andy Chango, Daryna Butryk.

: Iván Hochman, Gaspar Offenhenden, Micaela Riera, Martín Campilongo, Andy Chango, Daryna Butryk. Disponible en: Netflix.

Con información de LaNación y A24