Nació Milenka, la hija de Marley que anunció con un emotivo post

Con más de 400 mil "Me gusta" , la noticia llegó a oídos de otras celebridades argentinas como Moria Casán , Zaira Nara, Grecia Colemenares y Vicky Xipolitakis quien dijo: “Bienvenida Milenka , te esperamos con mucho amor. Felicitaciones Marley, sos un gran papá”.

Una vez que aterrizó el avión de inmediato Marley tuvo que salir a comprar pañales y otras cosas, porque recibió el mensaje de Kasandra quien el comunicó que se encontraba hospitalizada. “Aterricé en Estados Unidos y ya me llegó un mensaje de Kasandra, que es la madre subrogante, que estaba hospitalizada. No se puede creer, porque con Mirko me pasó lo mismo”.

Si bien Mirko no se encontraba presente en el viaje, decidió intercambiar mensajes con su papá y así calmar los nervios antes del nacimiento de su hermana menor. Pese a todo, Marley logró llegar a al hospital aliviado y pudo escuchar de fondo los gritos de la recién nacida durante la madrugada en Tulsa.

Fuente: Infobae