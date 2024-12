Escándalo: el tenso cruce entre Marina Calabró y Sol Pérez por un insólito motivo

Qué dijo Sol Pérez sobre el escándalo

Sol Pérez explicó que, hasta el año pasado, los puestos eran rotativos: “Siempre era un día y un día y rotábamos así. O sea, nadie peleaba por un lugar. Es algo tonto para mí pelear por un lugar. Y bueno, de repente vinieron a mi camarín y me dijeron que había una persona que no quería sentarse atrás”. Esto, haciendo referencia a Marina Calabró.

No obstante, la modelo afirmó que la situación la entristecía, porque lleva tres años trabajando allí. Además, aseguró que la apenó mucho la situación, ya que le hicieron el pedido directamente a ella.

Qué dijo Marina Calabró sobre la polémica

Contrariamente, Marina Calabró calificó la disputa como “pavadas” y negó el relato de su compañera: “No es cierto que yo pedí estar adelante. La productora me dijo que las cuatro chicas iban adelante, tengo los mensajes, y los dos varones atrás. Es lo que habíamos quedado”.

Posteriormente, agregó: “Después, cuando vi que no era lo que habíamos quedado, le dije que habíamos dicho otra cosa. Pero yo sería incapaz de hacer levantar a un compañero o a una compañera de una silla”.

Al tiempo, la comunicadora sentenció: “Yo no tenía nada que comentarle a Sol porque no quería que nadie se pare ni deje su lugar ¿Cómo voy a hacer parar a una compañera? Fue un comentario a la producción de que no era lo que me habían dicho que iban a hacer. Ni loca pediría que se levante ninguna compañera". / NA