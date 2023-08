Murió Silvina Luna: el estado de salud de los pacientes de Aníbal Lotocki

image.png Murió Silvina Luna: el estado de salud de los pacientes que denunciaron a Aníbal Lotocki Voces críticas

Pamela Sosa. Fue pareja de Lotocki durante ocho años, entre 2006 y 2014. Si bien, en un principio ella defendió a su ex de las acusaciones en su contra, en 2015 ella misma le inició acciones legales. La modelo afirma que las inyecciones que le administró como parte de distintos tratamientos estéticos le habrían provocado diabetes y granulomas. Se convirtió así en una de las denunciantes famosas de Lotocki. Junto a Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Silvina Luna, Sosa llevó al profesional a la Justicia.

Gabriela Trenchi. Otra de las denunciantes contra Lotocki que se encuentra en grave estado por la aplicación indebida de metacrilato, lo cual también le provocó severos daños renales: “Yo tengo estudios hechos en el Hospital Italiano y en la clínica Favaloro donde los mismos médicos me dicen que da miedo lo que ven, que es una bomba de tiempo. Me dicen: ‘que Dios te ilumine hasta cuando puedas vivir porque ese material no se puede sacar’. Y resulta que yo ese material no se lo pedí”, recordó en febrero de 2022. También contó las consecuencias que le generó la presencia de esa sustancia en su cuerpo: “Él no me dio el alta, me lo dio una enfermera a las dos horas de haberme operado, descompuesta. Después lo llamé miles de veces porque vomitaba, me descompensaba, me tenía que poner pañales de todo el drenaje y la sangre que me salía y me decía que tome esto y lo otro. Él no me vio nunca más […] El material hizo una ebullición en mi cuerpo y quedé descompensada, en terapia intermedia”.

Stefanía Xipolitakis. La vedette no dio el mismo nivel de detalle que las otras denunciantes de Lotocki, pero hizo referencia a lo que le sucedió en un posteo de Instagram en el que empatizó con Luna: “Es un tema muy delicado y obvio que me compete a mí”, dijo, días antes del fallecimiento de la modelo. “A cualquiera de todas las que pasamos por las manos de ese asesino nos puede pasar lo que le está pasando a ella, porque tenemos una bomba en nuestro cuerpo”, enfatizó. “Pasé muchos años de terapia para poder hablar de esto y, para que no me haga peor de lo que una ya lo lleva, lo expresó por acá”, expresó la modelo.

Cristian Zárate. En abril de 2021, el empresario se convirtió en el primer paciente de Lotocki en morir como consecuencia de las intervenciones del cirujano. Zárate tenía 50 años, era empresario en el rubro de la construcción y tenía dos hijos de su primer matrimonio, en ese momento, de 16 y 18 años. El empresario estaba interesado en que el cirujano le sacara un leve exceso de grasa a través de una dermolipectomía. Como también tenía una hernia abdominal, Lotocki acordó extraerla en la cirugía estética. La operación se realizó en la clínica Cemeco, de Caballito. Allí, Lotocki alquilaba un quirófano en el marco de la segunda ola de coronavirus. Por esa época, el gobierno de la Ciudad había decretado que sólo debían realizarse operaciones de riesgo de vida.

Luego de las intervenciones, quedó en observación porque había perdido mucha sangre. A la medianoche se descompensó y fue asistido por el personal de la clínica, que procedió a sedarlo e intubarlo. Lotocki llegó una hora después y cuando le realizaba un examen clínico, Zárate sufrió un paro cardíaco. Desde la clínica se llamó al SAME, ya que el lugar no contaba con una unidad de terapia intensiva.

Tras la muerte del empresario, Lotocki fue aprehendido en la clínica y luego liberado, pero un año más tarde fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, por lesiones graves y cinco años de inhabilitación para ejercer su profesión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño Nº28 por el caso de Luna, Xipolitakis, Sosa y Trenchi.

Fran Mariano. El exparticipante de “Cuestión de peso” (eltrece) llegó a su primera consulta por recomendación y con una promesa de acceder a una cirugía a cambio de nombrarlo en los medios (lo que se conoce como “canje”). En ese entonces, no realizó el procedimiento por un acuerdo con la producción del reality donde bajó de peso. Pero tiempo más tarde volvió a visitar al “cirujano de los famosos”.

“Vuelvo con él, siempre creyendo que era cirujano plástico y de los mejores. Le pedí que me retoque la nariz y el mentón. Me empezó a tocar la cara y me medía; me ofreció ponerme pómulos. Me propuso inyectarme agua fisiológica para probar si me gustaba y cuando me vi le dije que no me lo haga”, contó Mariano a La Nación. En ese momento, conoció el proceder del médico: aunque dijo que no quería pómulos, al despertarse de la anestesia, supo que la cirugía se le había realizado.

Al mirarse al espejo, el joven de entonces 21 años no reconoció su rostro. “Tenía toda la cara nueva; cuando lo cuento me pone la piel de gallina. Cuando le dije que no era lo que quería, me consoló y me dijo que no pasaba nada, que me iba a deshinchar. Fue muy convincente. Decidió sobre mi cuerpo sin mi consentimiento”, asegura. Aquella manipulación se extendió durante muchos años: Lotocki procedía en el cuerpo de Fran como quería y le aseguraba que el resultado sería excelente, tal cual las palabras de Fran Mariano. “Él me tenía atrapado, era un encantador de serpientes”, recordó.

Virginia Gallardo. En el caso de la panelista de Nosotros a la Mañana, en 2008 decidió acceder al servicio ofrecido por Lotocki para el levantamiento de glúteos. Al respecto, recordó cómo fue el procedimiento, al estar consciente durante la intervención. “Es un producto que es como una goma, como más líquido, como un pegamento. Lo vi. Él ponía en un bowl un polvito y un líquido, lo vi. Vos estás consciente, son diez minutos, dos inyecciones con anestesia local. Va una inyección en cada glúteo”, detalló y explicó que ese producto produce inflamación y luego se endurece como un “cemento”. Según sus palabras, es esto lo que produce daños severos en la salud. En su caso es “un dolor constante en la zona intervenida”.

Desde entonces, Virginia busca cómo revertirlo y no encontró una solución efectiva para terminar con su padecimiento. “Si quisiera sacármelo me tienen que abrir de lado a lado y rebanar el músculo. En mi caso, no migró. Yo hago actividad, y con el músculo genero elasticidad y produce cien veces más dolor. Cuanto más entreno, más duele”, explicó, al ejemplificar que la única respuesta que consigue es mantenerse sin hacer nada. “Confío en mi profesional. Como estoy yo hoy es mejor no hacer nada y rezar al cielo que esto continúe así de por vida”, afirmó.

La postura del cirujano

Lotocki afirma que sus pacientes saben que no es cirujano plástico y deslinda su responsabilidad. “Es cierto que hay una condena, nunca lo he negado, pero la condena no es por las enfermedades que hayan tenido los pacientes, porque no existe daño causal. Hay una interpretación judicial que está en revisión y uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? La condena es por un efecto colateral del producto (metacrilato)”, dijo, en una entrevista con Telenoche.

Ante la pregunta de por qué no pide perdón por la salud de Silvina Luna, su respuesta fue contundente. “¿Perdón por usar un producto permitido que le provocó un problema? Entonces pido perdón por eso. Si hubiera usado un producto que estaba prohibido sí estaría bien que estuviera condenado, pero no es el caso. Hay análisis de Silvina Luna del 2010 que indican que tenía gammaglobulinas muy altas que podrían haberle provocado una insuficiencia renal. Ella tendría que hacerle juicio al Estado, que permitió este producto”.

