Murió Silvana Suárez, ex Miss Mundo de Argentina.

La ex Miss Mundo de Argentina Silvana Suárez murió este viernes a los 64 años en la localidad cordobesa de Nono a causa de una enfermedad grave.

La ex modelo y ex esposa del dueño de Ámbito Financiero, Julio Ramos, se consagró en 1978 Miss Mundo, en el concurso de belleza celebrado en Londres, Inglaterra.

Mirtha - "Yo no necesito de vos para tener audiencia Silvana Suarez"

Quién era Silvana Suárez

Silvana Rosa Suárez Clarence nació en Córdoba el 29 de septiembre de 1958. En su infancia practicó canto y, luego de 13 años de estudios, llegó a convertirse en profesora de música y directora de coro.

Una vez terminado el secundario, estudió Arquitectura durante dos años. Fue en ese momento que su madre la convenció de participar en el concurso Miss Sierras de Córdoba que promovía el diario Cotidiano. “Yo no quería ser modelo y, mucho menos, Miss Mundo. No era mi goal”, dijo en abril de 2021.

TKKNRXMUEVDOTFIBXH2MR2Q35Q.jpg

“Mis padres eran de clase media, así que salir Miss Mundo me permitiría viajar. Por otra parte, aquí, a fines de 1978, había un gobierno militar y estar afuera era la libertad total, pero también era una libertad embromada porque era muy responsable y me había tomado muy en serio ese trabajo que jamás había hecho. Imaginate que empecé a trabajar de Miss Mundo viviendo en Londres. No era todo un viva la pepa, uno está representando al país, era mucho para una chica de 20″, agregó.

En 1988 se casó con el empresario periodístico Julio Ramos, con quien tuvo dos hijos, Augusto y Julia. Se divorció de él en 1999.

En Nono, en una casa que ella misma diseñó, halló paz. Luego de estudiar distintas terapias, asistió a la Escuela de Sanación Profunda de Cristina Hyland y se recibió de facilitadora emocional. Fuente: Minuto Uno