Murió Roberta Flack: la cantante que enamoró al mundo con su voz

Por Sitio Andino MuchoShow







La música está de luto: Roberta Flack, la legendaria cantante de soul y R&B, falleció este lunes a los 88 años. La noticia fue confirmada por su representante: "Estamos desconsolados por la partida de la gloriosa Roberta Flack esta mañana, 24 de febrero de 2025. Falleció en paz, rodeada de su familia", expresa el mensaje que anunció su deceso.

Aunque no se especificó la causa, la artista había enfrentado problemas de salud en los últimos años, incluyendo un derrame cerebral en 2016 y un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 2022. Se apagó una de las voces más conmovedoras de la historia del soul y R&B.

Embed Una carrera que marcó una era Roberta Flack dejó una huella imborrable en la historia de la música con su inconfundible estilo, caracterizado por interpretaciones suaves y llenas de emoción. Su ascenso al estrellato se produjo en la década de 1970 con temas como The First Time Ever I Saw Your Face, Killing Me Softly With His Song y Feel Like Making Love. La primera de estas canciones se convirtió en un éxito tras ser utilizada en la película Play Misty for Me de Clint Eastwood, lo que catapultó su carrera y la llevó a ganar su primer Grammy en 1973.

Flack se destacó por su capacidad para fusionar géneros como el jazz, el soul y el R&B con un refinamiento que la diferenció de sus contemporáneos. Su versión de Killing Me Softly With His Song, un tema originalmente interpretado por Lori Lieberman, la convirtió en la primera artista en ganar el premio a la grabación del año en dos ocasiones consecutivas, un hito que solo sería igualado décadas después por U2 y Billie Eilish.

image.png Murió Roberta Flack: la cantante que enamoró al mundo con su voz Un legado inmortal Nacida el 10 de febrero de 1937 en Black Mountain, Carolina del Norte, Roberta Flack demostró un talento excepcional desde muy joven. A los 15 años fue aceptada en la Universidad de Howard con una beca para estudiar música, convirtiéndose en una de las estudiantes más jóvenes en la historia de la institución. Aunque inicialmente aspiraba a ser concertista de piano, su amor por el canto la llevó a los escenarios de clubes nocturnos, donde combinó elementos de blues, folk y pop, desarrollando un estilo único. A lo largo de su carrera, colaboró con icónicos artistas como Donny Hathaway, con quien grabó clásicos como Where Is the Love y The Closer I Get to You. También trabajó con figuras de distintos géneros, incluyendo a Peabo Bryson y Michael Jackson. En 2012, lanzó Let It Be Roberta, un disco tributo a The Beatles, demostrando su versatilidad y vigencia en la industria. Además de su legado musical, Flack fue una ferviente defensora de la educación y el acceso a la música para los jóvenes. A través de la Roberta Flack Foundation, impulsó programas educativos y apoyó a nuevas generaciones de artistas. Su influencia en la música es incuestionable y su voz seguirá resonando a través de los años. Con su muerte, el mundo pierde a una artista incomparable, pero su arte permanecerá vivo en cada nota que interpretó. Como ella misma dijo en una de sus últimas publicaciones en redes sociales: "La música es eterna, y mi voz siempre estará con ustedes"./Infobae.

Compartí la nota: