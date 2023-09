Murió Pepe Soriano, a los 93 años de edad

Como artista no le quedo prácticamente ningún área sin recorrer, incursionó en televisión, cine, teatro y hasta comedia musical. José Carlos “Pepe” Soriano, conocido cariñosamente como "Pepe", nació el 25 de septiembre de 1929 en Buenos Aires, fue un artista apasionado y luchador, incluso en los años en los que decidió emigrar a España -entre el '87 y el '92. “A mí el arte me vino de muy pibe. A los 5 años me pusieron a rasguear una guitarra. Algunas noches venían a casa 20 o 30 italianos a cantar, amigos de mis abuelos. Me aprendí todas las canzonetas. Y por otro lado, mi viejo amaba el teatro y llegó a escribir un par de sainetes. El, de alguna manera, fijó en mí esto de la actuación. A los 8 o 9 años ya me llevaba a ver de todo y me movilizaba mucho observar a los actores”, contó en alguna entrevista cuando el artista tenía 90 años./Clarín.