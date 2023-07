Muere Paul Reubens: conmoción en el mundo de la comedia

El comunicado incluía una declaración en la se supo que el actor padecía de cáncer y daba los motivos de por qué había decidido mantener su estado de salud en secreto. “Por favor, acepten mis disculpas por no hacer público lo que he estado afrontando en los últimos seis años”, se lee en un mensaje publicado tras su muerte: “Siempre he sentido un enorme cariño y respeto por parte de mis amigos, fans y seguidores. Los he querido mucho y disfruté hacer arte para ustedes”.