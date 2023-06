Muere actor de "Breaking Bad"

Un carácter polifacético

Además de Breaking Bad, Batayeh apareció en otras series de éxito como CSI: Miami, The Bernie Mac Show o It’s Always Sunny in Philadelphia, entre otras. También participó en proyectos cinematográficos como American Dreamz, Detroit Unleaded y Don’t Mess with the Zohan, pero donde se convirtió en pionero fue en la comedia. Y es que Batayeh, con una reputada carrera en Nueva York y Los Ángeles, decidió actuar también en países de Oriente Próximo como Egipto, Líbano y Jordania, algo que otros humoristas estadounidenses ni siquiera se plantean.