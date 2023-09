Moria Casán y Lali Espósito "atendieron" a Shakira

Moria dijo que Shakira "es densa" y las fans de Colombia la liquidaron

Por su parte, Moria picante y sin filtro fiel a su estilo opinó: ”Shakira ya me resulta densa”, comentó. En ese momento Lali se rió y acotó afirmando la postura de la One: “Basta ya del llanto. Entiendo que no querés más a Piqué. Ya entendimos”, remarcó a lo que Casán fue por más: “¿Qué no va a querer a Piqué? Está muerta con Piqué”, sostuvo mientras de fondo se oían las carcajadas de la cantante.