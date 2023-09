Lali Espósito sorprendió con dos canciones nuevas: un cover de Babasónicos y "1Amor"

En este nuevo costado artístico, Lali explora en los sonidos electrónicos pero sigue apostando a beats bailables. La cantante pop lanzó un tema original titulado “1Amor”, el cual es la propuesta más bailable y en donde la letra apunta a una relación amorosa que permita libertad. “Un amor que me quiera solo auténtica, que no me haga trampa y nunca use tácticas. El que no me haga sentir problemático, un amor para mí, un amor”, dice el estribillo.