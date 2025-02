Morena Rial se negó a declarar porque "no estaba en condiciones" y seguirá detenida

En plena declaración indagatoria, Morena Rial se negó a declarar ante la justicia por haber participado en un robo , por lo que ella aún continuará detenida, en tanto no proporcione datos sobre el hecho . La decisión fue tomada porque, en palabras de su abogado Alejandro Cipolla, " no estaba en condiciones ".

Ante las cámaras de televisión, Cipolla afirmó que la hija de Jorge Rial se negó a declarar porque no estaba en condiciones, al referirse la forma en que pasa sus días en prisión : “Está durmiendo en el piso, no está en condiciones psíquicas … Entonces se negó a declarar por consejo mío porque no podía hacerlo”.

Te podría interesar: Qué es "efracción", el delito que se le imputa a Morena Rial

Minutos antes de producirse la declaración indagatoria, Cipolla dijo que no comprende por qué Morena Rial continua bajo detención ante la falta de pruebas. “Voy a evaluarlo, pero la idea mía es que declare. En el expediente no hay pruebas que puedan ser determinantes. Si bien puede haber presunciones o no, tampoco serían definitivas para una sentencia condenatoria. De todas maneras, ella va a dar las explicaciones porque hay personas que no fueron individualizadas dentro del expediente”.

Fuente: Red Boing.