Modelo que participa de un reality sufrió un accidente y quedó en silla de ruedas

Floppy Tesouro atraviesa un difícil momento. La modelo estaba grabando su participación en The Challenge, un nuevo reality de Telefe en el que un grupo de famosos se enfrenta en desafíos físicos, y sufrió una importante accidente que la dejó en silla de ruedas. "Me fracture ambos pies, hace aproximadamente 15 días", reveló en un móvil con Intrusos.

"Estaba haciendo deportes extremos y creo que fue corriendo. Si bien entreno un montón todos los días de mi vida, hay cosas a los que no estoy acostumbrada", reconoció la modelo. Y aunque no está autorizada para dar detalles sobre el programa que contará con la conducción de Marley, explicó que comenzó a sentir malestar cuando terminó las grabaciones.

image.png

"Empecé con dolores muy fuertes en los pies pero nunca me imaginé que eran fracturas. Pero con el correr de los días me di cuenta que cada vez me dolían más", aseguró Floppy, cuyo diagnóstico es fractura de calcáneo en el pie izquierdo y doble en el derecho. "Lo mio no fue en altura, como lo de Vero Lozano, hablé con ella porque nos entendemos, estar con dolores, no poder manejar tu propio cuerpo, depender de todo el mundo", señaló.