¡Miralo ahora! Amazon Prime Video presenta un mundo alternativo en esta serie de 4 temporadas

Hacia el oeste, San Francisco se encuentra bajo dominio japonés con puño de hierro ante cualquier tipo de rebelión, hecho retratado por Juliana Crane al intentar escapar hacia un lugar seguro por unas cintas que demuestran una realidad alternativa impensada. (FILMAFFINITY)

Además de un buen manejo del vestuario y los efectos especiales, “El Hombre en el castillo” posee una historia sólida, atrapante y desconocida, disfrutable para cualquier persona, en especial para los amantes del espionaje y el suspenso.

Embed - The Man in the High Castle - Trailer Oficial Español | Amazon Prime Video España