Michael Caine, se retira del cine

Durante una entrevista con The Telegraph (TT), Michael Caine compartió sus reflexiones sobre su futuro y confirmó que ha dejado prácticamente de actuar, expresando: “Ahora tengo 90 años y no puedo caminar correctamente. Estoy jubilado” .

Sin embargo, el actor también habló sobre su última película, "The Great Escaper", dirigida por Oliver Parker y basada en la historia real de Bernard Jordan, un veterano de guerra británico que escapó de su hogar de retiro en Sussex para asistir al 70 aniversario del “Día D” en Francia. A pesar de las complicaciones físicas que enfrenta, Caine disfrutó trabajando en esta película y expresó su entusiasmo por el personaje de Bernie, que encontró "increíble y muy bien escrito". “Estuve muy feliz de estar en la película. Me encantó el personaje de Bernie. Es increíble y está muy bien escrito. Con el COVID y todo eso, hacía tres años que no hacía una película y pensaba que estaba acabado. Y de repente lo hice y lo pasé de maravilla”, comentó.