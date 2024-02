Meryl Streep, Emily Blunt y Anne Hathaway recrearon "El diablo viste a la moda"

01345db1b108c79c9fb1eef25635a0f7.jpeg Meryl Streep, Emily Blunt y Anne Hathaway protagonizaron "El diablo viste a la moda" en el año 2006.

“Creo que no soy nada parecida a Miranda...”, dijo la actriz, a lo que Anne sumó: “No, no. Esa no era una pregunta”. Ante esto, Meryl hizo un gesto de seriedad y miro de arriba abajo a Hathaway, uno de los gestos más icónicos de esta película y que en la actualidad los usuarios de Internet convirtieron a la imagen en un meme.

También te puede interesar: Meryl Streep desde joven al mundo del cine

Las bromas continuaron cuando Hathaway apuraba a Streep mientras abría el sobre. “Por supuesto, avanza a un ritmo glacial. Sabes que eso me emociona”, intervino Blunt, en otro guiño a una de las frases más conocidas de Miranda en la cinta, lo que provocó las sonrisas y aplausos de los presentes en el auditorio.

El reencuentro de las intérpretes en estos premios fue un momento muy aclamado por los fans de El diablo viste a la moda, pero también evidenció la gran amistad que mantienen luego de 18 años de estreno y el cariño que le tienen todavía a la cinta, ya que recuerdan con gran aprecio haber trabajado en ella.

Embed - La reunión de “El Diablo viste a la moda” 17 años después

Fuente: NA