"Me drogaron y no me acuerdo de nada", declaraciones de un actor muy famoso

"Me drogaron y no me acuerdo de nada", declaraciones de un famoso actor.

poster.jpg

De pronto, no recordó nada de lo que ocurrió después y solo pudo relatar que se encontró adentro de un taxi cuando el chofer le dijo: “¿Por qué estás llorando?”. En ese instante, Valenzuela detalló: “Fue como un flashazo, ese es el recuerdo que tengo, me preguntó eso y me ofreció agua”. El actor denunció que él cree que ya lo habían drogado antes de salir del local y que en el trayecto el agua que le ofreció el supuesto taxista terminó por borrar su memoria. “Me pidió la tarjeta de crédito, y tuve que poner la clave, pero no funcionaba, y él me dijo: ‘A ver, prestamela que yo la meto por abajo’ , y ahí me hizo el cambio con otra tarjeta y cachó la clave. Como no funcionaba yo le dije: ‘paro acá que hay un cajero automático’, me bajé y cuando me bajo, el auto se va”.