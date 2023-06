 MasterChef: el fuerte cruce entre un participante y Martitegui.

La conductora, Wanda Nara, recordó a los participantes que quedaban 45 minutos para terminar sus milanesas de la infancia, mientras les preguntaba qué era lo que más recordaban de esa etapa de sus vidas. Canela, emocionada, compartió con el juez Donato De Santis la influencia de su abuela judía en su elección de plato, recordando los momentos en los que su abuela la buscaba en el colegio y compartían milanesas de peceto junto a sus primos.

Juan Ignacio también compartió su recuerdo de infancia con De Santis, mencionando las deliciosas milanesas que su abuela materna preparaba con ajo, sal, pimienta, perejil y cilantro en el huevo. El italiano alentó al joven concursante a honrar ese recuerdo a través de su creación culinaria.

Cuando llegó el turno de Germán Martitegui de acercarse a las estaciones de los participantes, se destacó su interacción con Juan Francisco. A pesar de un pequeño corte en el dedo del participante, el chef lo animó y luego cuestionó la falta de aderezo en su plato. Juan respondió que planeaba preparar una salsa de mostaza y miel, pero no comprendió la sugerencia de agregar frutas para potenciar el sabor.

Mientras tanto, Rodrigo, a solas frente a la cámara, expresó su preocupación por la opinión de Germán, y bromeó sobre su aparente antipatía hacia él. Finalmente, logró explicar su plato inspirado en las milanesas de su abuela, que consistía en una mezcla de huevos, pan duro y papas. Aunque Germán no comprendió la propuesta, reveló en secreto que a Damián le gustaba cortar la milanesa en tiritas frías de la heladera, brindando una idea al participante.

"Germán me odia", arrancó diciéndole a la cámara Rodrigo, a solas. Y siguió con su explicación: "Estoy tratando de hacer tiritas de milanesas. ¿No te gusta? no te gusta nada...le preguntó a Martitegui y se respondió a sí mismo sin esperar la respuesta. Germán le sacó la libreta que tenía en sus manos y expresó: "Uh no, ahora empezamos con el dibujo", mientras trataba de interpretar la receta.

Finalmente, al reunirse los tres jurados, Martitegui confesó su sugerencia a Rodrigo, y Damián se mostró entusiasmado ante la posibilidad de recibir su plato frío. Betular, acercándose a la estación del joven, hizo alusión a la promesa de Germán sobre la presentación de una milanesa fría.