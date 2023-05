Mariano Martínez sorprendió al cocinar en MasterChef Argentina.

El cocinero italiano, al darle paso a la conductora del programa, agregó: "‘¿Qué pasa con mi plato mientras estoy jugando?’, se preguntarán ustedes. Esa respuesta la tiene Wanda" . Fue entonces cuando Wanda Nara, la presentadora, reveló el invitado especial para la prueba. "Yo pensé en algo para ustedes... ¿se creen que los voy a ayudar yo? No, pensé en un gran invitado, uno de lujo...", anunció emocionada, presentando a Mariano Martínez .

Desde el inicio, el actor confesó no ser muy hábil en la cocina . Ante la pregunta de Wanda sobre si cocina, Martínez respondió en tono humorístico: "Nada... Bueno, algo cocino. Igual no les aseguro nada". Los participantes, nerviosos por la perspectiva de que el actor se hiciera cargo de sus platos mientras ellos jugaban en la "MasterTower", escucharon atentos.

Cuando se acercaron a la estación de Aquiles González Sviatschi, quien estaba preparando un risotto, Martitegui le consultó a Martínez: "¿Cómo te ves con el risotto?". El actor respondió sorprendido: "¡Nunca hice uno!", desencadenando una reacción de incredulidad en el concursante.

Aquiles fue el primero en pasar a jugar al jenga, según lo anunciado por Wanda. La indicación para el actor fue sacar del fuego una parte de su preparación. "Ya me siento un cocinero de Masterchef... Casi me quemo", bromeó Mariano ante su primera prueba. Luego, se dirigió a la cocina de Silvana Díaz, quien le pidió que le cortara unos granos de choclo y colocara unos hongos grillados entre el arroz, a lo cual el actor accedió.

Posteriormente, tuvo que mover la preparación de carne que estaba cocinando Candelaria Sorini con una cuchara de madera y pelar una cebolla para Rodrigo Salcedo. La competencia se volvió frenética después de la primera ronda de jenga: todos corrían de las estaciones al jenga y viceversa, mientras Mariano se movía entre las diferentes cocinas a gran velocidad.

El frenesí también afectó a Martínez, quien comenzó a confundirse con las indicaciones, complicando aún más las cosas. "Acá yo no puedo hablar y hacer esto al mismo tiempo porque me corto el dedo, básicamente", comentó mientras picaba una cebolla de verdeo para Silvana. Después, cometió un error al rallar el queso para Rodrigo, dejándolo más grueso de lo necesario. Además, dejó la preparación de Aquiles unos segundos más en el fuego de lo indicado y no supo qué hacer con el aceite de Candelaria, cuyo fuego se había apagado, según publica TelelShow.

Dos segundos después, la torre del juego de Candelaria se derrumbó, lo que resultó en una penalidad de cinco minutos menos en el tiempo establecido para cocinar. Ella tuvo que completar su plato en 55 minutos. Con esto, la participación de Martínez llegó a su fin, y fue aplaudido por la conductora, el jurado y los participantes por su entrega. "Nunca vi trabajar tanto a alguien en las cocinas de Masterchef", resumió Donato.

En la parte final del episodio, llegaron las devoluciones de los platos. Rodrigo, con un disco de arroz con gírgolas y brócolis horneados, y Candelaria alcanzaron el balcón, mientras que Aquiles y Silvana fueron enviados al jueves de última oportunidad al no convencer a los jueces.