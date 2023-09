Marixa Balli aconsejó a Coti Romero acerca de la infidelidad que sufrió: “La que venga lo va a pasar peor”

Marixa visitó el streaming del Bailando 2023 en la que Coti participa, y aprovechó la oportunidad para expresar su opinión sobre la situación de la joven. Con firmeza, le recomendó que dejara definitivamente a "Conejo" y que no tenía sentido seguir con alguien que le había sido infiel. "El que te engaña, te mete los cuernos 2, 3, 4, 5, 6 veces... No sirve, déjalo, libera esa mente. Sos demasiado mujer para él", afirmó Marixa.”Yo hablé mucho con vos, de corazón y porque te quiero, un pasito al costado mi amor, no sirve, sos demasiado mujer para él...”, sentenció.