Gran Hermano: Coti Romero encendió las redes con dos fotos despampanantes

La influencer y ex Gran Hermano, Coti Romero , ha vuelto a llamar la atención en las redes sociales al compartir dos fotos muy sensuales desde su cama en su cuenta oficial de Instagram. Estas imágenes rápidamente se volvieron virales y generaron miles de reacciones por parte de sus seguidores , quienes no dudaron ni un segundo en admirar la belleza de la correntina.

Coti les había anticipado a sus fanáticos que iba a realizar este posteo. “Mañana voy a subir una foto recontra mil perra. Con mi cuerpo todo escultural y mi cul… en el aire”, expresó en su canal de streaming. “Lo que no se exhibe no se vende, mi abuela me dijo”, lanzó.