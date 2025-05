Mariana Nannis sacó la artillería pesada y contó escalofriantes detalles de su ex, Claudio Caniggia

" Me cagó a palos, me violó. Me cagó a palos varias veces, por eso tengo entradas al hospital público . Yo siempre me callé, nunca dije nada, tardás mucho por tus hijos, por la familia, por el que dirán. Me perseguía una camioneta negra, me creen porque mi causa avanzó, pero lo que la gente no sabe es que el tipo tiene gente de mucho poder al lado", detalló en el programa "Lape Club Social".

Luego, agregó: "Yo tengo fotos cagadas a palos, ¿no le sirven a un juez las fotos cagadas a palos? No, no le sirven. No le sirven dos pericias psicológicas, no le sirven nada al juez entonces. Me cagan a palos durante toda mi vida, me cogen en la Argentina a la fuerza, cuando yo no quiero decirme me cagan a palos y todavía no me creen".

Mariana Nannis confirmó que viajará a la Argentina, a pesar de que la última vez en el país la pasó muy mal porque la perseguía una camioneta negra por todos lados: "Yo no salía cuando estaba en la Argentina. Cuando yo fui a firmar el divorcio y eso, yo no salía. Cuando yo fui a Comodoro Py, me daba vuelta cada rato a ver si me iban a poner un tiro en el medio de la frente". / NA