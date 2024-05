Mambrú: Germán Tripel confesó por qué sacaron a Milton Amadeo de la banda 

En una reciente entrevista en el programa Intrusos (América), Tripel, conocido popularmente como Tripa de Mambrú, desató la polémica al revelar que el romance entre Milton Amadeo y Virginia Da Cunha, miembro de Bandana, fue una de las razones detrás de su salida. "Decían que no podíamos tocar a las Bandana, pero uno tocó y pasó lo que pasó. Milton no siguió con nosotros. No sólo por eso, también por otras cosas que sucedían que eran una ebullición continua. Éramos cinco pibes de 20 años" , disparó Tripel.

La situación no sólo afectó a Amadeo. Virginia Da Cunha también sufrió las consecuencias, tal como lo reveló la propia cantante en una entrevista. Virginia confesó haber sido amenazada con ser reemplazada en Bandana, lo que la llevó a trabajar bajo una constante presión. "Ya tenían mi reemplazo. Las chicas me bancaron y esos dos años que siguieron trabajé con ese pánico de que al primer error te vas. Me quedé callada y seguí adelante y bueno... De algún modo estábamos todas sufriendo por igual. No era el sueño que uno creía. Cinco mujeres dijimos basta, no nos importó ese éxito, buscábamos otro tipo de éxito", sentenció Da Cunha en aquella oportunidad.