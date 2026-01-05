5 de enero de 2026
Luzu TV desembarca en Pinamar: conocé el exclusivo estudio de playa

El canal de streaming liderado por Nico Occhiato ya está en la costa. Descubrí la ubicación exacta y las novedades de Luzu TV en Pinamar para este 2026.

La temporada de verano arrancó con fuerza y el streaming lidera la atención en la costa. Nicolás Occhiato instaló sus equipos frente al mar para transmitir en vivo la programación habitual. Miles de fanáticos ya se acercaron al nuevo parador de Luzu TV para disfrutar de una experiencia única junto a sus ídolos en la playa.

El inicio de las transmisiones desde la costa generó una revolución inmediata entre los veraneantes que buscaban ver a sus ídolos en persona. La energía que se vive en el parador es totalmente distinta a la del estudio en Buenos Aires, con una interacción mucho más directa y caótica con el público presente. La propuesta busca romper la cuarta pared y mezclar la arena con los micrófonos, logrando una cercanía única que caracteriza al canal y que lo diferencia de la televisión tradicional.

Dónde queda el estudio de Luzu TV en Pinamar

El espacio desde donde se emitirán los programas está ubicado en Playa Boutique – Club de Mar, en la intersección de Avenida del Mar y Guerrero. El complejo elegido cuenta con todas las comodidades para albergar tanto a los conductores como a la técnica necesaria para salir al aire con calidad HD sin sufrir los cortes de internet. El estudio vidriado permite que los fans puedan ver todo lo que sucede adentro mientras disfrutan de un día de playa, convirtiendo la transmisión del programa en un evento turístico y social más de la ciudad.

La grilla de programación se ha adaptado a los tiempos relajados de las vacaciones, aunque mantiene la esencia competitiva que los llevó a ser líderes del segmento. Los ciclos centrales como "Nadie Dice Nada" y "Antes que Nadie" continúan marcando el pulso de la mañana, pero con consignas mucho más veraniegas y relajadas. Los conductores aprovechan el entorno natural para generar contenido espontáneo, desde desafíos en el agua hasta entrevistas improvisadas con los turistas que pasan por el lugar.

Si no tenés la suerte de estar pisando la arena en la costa atlántica, la magia sigue intacta a través de las plataformas de YouTube y Twitch. La apuesta por federalizar el contenido y salir del encierro de la ciudad demuestra que el formato sigue evolucionando y buscando nuevos horizontes. Queda claro que el verano pasa, indiscutiblemente, por lo que sucede en este rincón de la costa, marcando la agenda del espectáculo y el entretenimiento nacional durante los próximos dos meses.

