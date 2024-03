Los detalles de cómo Agostina abandonó Gran Hermano: de madrugada y en medio de amenazas

TV Gran Hermano: "No sé si me clava un cuchillo", Agostina pidió abandonar la casa

En su programa radial, Del Moro compartió detalles de la intensa noche y la decisión de Agostina de dejar la competencia de convivencia tras una serie de conflictos con algunos de sus compañeros. La tensión entre la participante y el resto de sus compañeros ya venía siendo notoria desde hace rato, incluso la producción de Gran Hermano ( Telefe ) decidió llamarle la atención por sus dichos respecto a la AMIA. La desafortunada frase de Spinelli se dio mientras lavaba los platos al lado de Bautista, cuando el uruguayo le dijo que se iría a buscar golosinas, a lo que la expolicía respondió. “Andá, si no vuelan. Como la AMIA” , en referencia al atentado a la mutual judía ocurrido en 1994, que dejó 85 víctimas y que aún sigue sin esclarecerse.

"Pido disculpas por la ignorancia de haberlo usado para eso. No fue con esa intención" , dijo luego Agostina afectada emocionalmente mientras Santiago del Moro comentaba cuál fue la intención de la producción con este llamado de atención. “Me parece más importante en un programa con semejante llegada para la gente que, como vos, no tiene conocimiento de la gravedad de esto y terminar educando”, dijo el conductor.

“Y vos sabés que la mamá de ella había mandado un mensaje a la producción diciendo que estaba muy mal por lo que había dicho su hija y que lo dice desde el total desconocimiento porque tenía 4 o 5 años cuando pasó, no fue ni queriendo, ni adrede, ni sabiendo lo que dice”, reveló Santiago Del Moro en su programa de radio. “Ella estaba tan metida en el juego, y en la tensión de la placa, que no entendía”, explicó luego.

La gala de expulsión de Gran Hermano que concluyó con dos participantes menos

La gala del domingo, que culminó con la eliminación de Lisandro, se vio eclipsada por la decisión de Agostina de abandonar. Del Moro destacó: "Licha se fue por mucho, casi el 61%". La mañana siguiente, en su programa radial, enfatizó la libertad de los participantes para abandonar si lo desean, pero expresó su descontento por cómo Agostina interrumpió la despedida de Lisandro.

Agostina, tras la eliminación de Lisandro, advirtió: "No voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte. ¡Yo me voy en este momento!". Del Moro intentó calmarla, pero la exparticipante expresó su temor por su seguridad.

“A mí lo que no me gustó fue que en la salida de Licha. Se merecía una gran salida porque fue un gran participante, era su momento y lo tapó ella a él. Estaba despidiéndose de sus amigos, de la casa, era su momento, y ella a los gritos diciendo ‘me voy’”, expresó Del Moro./Infobae.