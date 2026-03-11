11 de marzo de 2026
Lollapalooza Argentina 2026: cómo ver el festival en streaming

Agendá dónde seguir el Lollapalooza 2026 online. Disfrutá de la mejor música con cámaras exclusivas para no perderte de nada.

 Por Analía Martín

El Lollapalooza Argentina 2026 calienta motores para su undécima edición este fin de semana en el Hipódromo de San Isidro. Durante los días 13, 14 y 15 de marzo, más de cien artistas nacionales e internacionales se subirán a los escenarios para desplegar una propuesta sonora diversa que promete congregar a cerca de 300.000 personas en Buenos Aires.

La cobertura comenzará cada jornada a partir de las 12 del mediodía e incluirá los shows completos de los cuatro escenarios principales. Además, habrá entrevistas exclusivas con los protagonistas y notas de color realizadas directamente desde el campo del Hipódromo.

Podrás seguir de cerca el Lollapalooza Argentina 2026 desde la comodidad de tu casa

Los canales para seguir la mejor música

La plataforma habilitará cuatro señales específicas para que no te pierdas nada: los canales 605, 606, 607 y 608. Cada uno estará dedicado a un escenario distinto, permitiéndote saltar entre tus artistas favoritos con solo un clic desde el decodificador o la aplicación.

Como alternativa adicional, se espera que la radio oficial Urbana Play realice una cobertura especial en sus canales de YouTube y Twitch. Esta es una gran opción para quienes buscan un formato más descontracturado con comentarios en vivo y el detrás de escena del festival.

Desde las pantallas podrás seguir a figuras internacionales de la talla de Tyler, The Creator, Sabrina Carpenter y Skrillex. La transmisión digital asegura que la experiencia trascienda los límites del predio y llegue a cada rincón de la Argentina con alta definición.

Todo listo para el Lollapalooza 2026

La grilla y el talento de Mendoza en el Lollapalooza

El viernes 13 la acción arranca fuerte con Tyler, The Creator y Lorde. Un punto destacado para nuestra provincia es la presentación de Spaghetti Western, la banda mendocina que llevará su sonido local a los escenarios principales durante el primer día de apertura.

El sábado será el turno de Chappell Roan y Paulo Londra, mientras que el domingo cerrará con Sabrina Carpenter y Deftones. Con opciones gastronómicas y espacios interactivos, el evento se consolida nuevamente como el epicentro cultural de la región para este comienzo de año.

Para no perderte ningún detalle, te recomendamos descargar la app oficial del festival y chequear los horarios de transmisión. Así, podrás armar tu propio itinerario digital y disfrutar de tus artistas preferidos desde la comodidad de tu casa.

Guía para ver el Lollapalooza 2026:

  • Días: Viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo.
  • Streaming oficial: Exclusivo por Flow (App, web y deco).
  • Canales: 605 (escenario Flow), 606 (Samsung), 607 (Perry's) y 608 (Alternative).
  • Horario de inicio: 12:00 hs.
  • Radio oficial: Cobertura en YouTube y Twitch de Urbana Play.
  • Artistas destacados: Tyler, The Creator, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Deftones y Skrillex.
  • Dato mendocino: Spaghetti Western representa a Mendoza el viernes 13.
