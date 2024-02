Llega al cine otra de las nominadas a mejor película en los Premios Óscar 2024

"Esa fue quizás la más feliz colaboración que haya tenido con un actor, y eso que tuve muchas. Creo que Paul es el más grande. Lo respeto mucho y me parece que él llegó a respetarme como director y le gusta mi sensibilidad. Cada toma que hace es creíble y novedosa. No hay nada que no pueda hacer", dijo el realizador a la prensa sobre este nuevo emprendimiento, a dos décadas de aquella primera experiencia.