Lizy Tagliani le pidió a Mirtha Legrand que sea su madrina de casamiento: la respuesta.

“Siempre Mirtha estabas predispuesta, me llamabas y me incluías sin necesidad y sin ningún interés. Yo no sé si te divertía o algo”, dijo, sensibilizada haciendo que a la diva se le pongan los ojos vidriosos.

Extrañada, pero con una sonrisa, Mirtha quiso saber si había entendido bien. “¿Vos me lo estás ofreciendo?”, dijo. “No, pero es para que lo pienses. No lo quería hacer en vivo porque no quería…”, intentó explicarse, pero la diva, se mostró feliz. “Me sorprende bien, me sorprende lindo. Yo, encantada”, le agradeció, mientras todos en el piso aplaudían.

Y la diva tomó su palabra muy en serio y, a través de su cuenta de Twitter, ratificó su respuesta. "Lizy Tagliani me emocionó al pedirme en la 'mesaza' que sea su madrina de casamiento. ¡Sería un gran honor!", twitteó. ¡Madrina de lujo!