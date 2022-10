El fuerte posteo de Lizy Tagliani a Wanda Nara.

Sin embargo, en las últimas horas, Lizy compartió en su cuenta de Instagram una imagen en una concesionaria de autos y una de las que comentó el posteo fue Wanda , haciendo alusión de una forma muy particular al look elegido por su compañera.

A lo que la ex de Mauro Icardi comentó con un emoji de risa: "Este look es todo, ni la abuela de mamá Cora se atrevió a tanto".

Al leer esto, Lizy Tagliani fue categórica en la respuesta a la rubia: "Pero a mí me ven en persona y soy la misma de la foto...".

El emotivo mensaje de Lizy Tagliani dedicado a Wanda Nara

Lo cierto es que un rato después, ante el revuelo que generó este picante ida y vuelta entre las dos desde la virtualidad, Lizy Tagliani sorprendió a todos con un sentido posteo dedicado a Wanda Nara.

"Turno de @wanda_nara para mi es como la virgencita del tiempo... En cada casa el color con que se la mira es distinto... Pero les aseguro que es de un solo y original, color Wanda", comenzó su mensaje.

"Tenemos un ida y vuelta que desde mi amiga la Noemí no tenía una complicidad con unas formas y un humor que me encanta pero no con todos se puede porque es picante pero para mí de lo mejor jajajaja", siguió.

Y destacó cómo es como madre: "No deja un segundo nada de lo que la rodea a la suerte... Y ni hablar su familia... Está pendiente de todo es tan especial es una madraza está atenta a cada necesidad de sus peques obvio que como muchas madres dirán... pero siendo lo que es podría ser la mamá de angélica de Rugrats y sin embargo es Marge de Los Simpson no deja un instante a sus bebés".

"Si pudiera elegir ser una Nara sería Zaira para ser la hermana de Wanda, sé que seríamos buenas hermanas. #QuienEsLaMascara", cerró movilizada.

A lo que Wanda Nara comentó con emoción semejante posteo: "Me hiciste llorar mucho te quiero con el alma sos mi hermana". / Primicias Ya