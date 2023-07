Leonardo DiCaprio encuentra inspiración en un video viral de YouTube.

A la hora de crear, un artista puede encontrar inspiración en casi cualquier lugar, incluso en un video viral de internet, tal y como le ocurrió a Leonardo DiCaprio. Según recuerda Far Out Magazine, para The Wolf of Wall Street (2013), el actor tomó ideas de un popular video de YouTube para la escena en la que su personaje Jordan Belfort sufre una sobredosis de metacualona, un medicamento sedante-hipnótico similar en sus efectos a un barbitúrico, un depresivo general del sistema nervioso central.