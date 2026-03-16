La lista completa de los ganadores de los Premios Oscar 2026.

Por Sitio Andino MuchoShow







La película One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson con actuación de Leonardo DiCaprio, se convirtió en una de las grandes protagonistas de los Premios Óscar 2026, al llevarse seis de las estatuillas más importantes de la noche y cerrar la ceremonia consagrándose como Mejor Película.

Uno de los premios más relevantes llegó en la categoría Mejor Dirección, donde Anderson fue anunciado como ganador por los actores Robert Pattinson y Zendaya, quienes próximamente estrenarán la película The Drama. De esta manera, el realizador sumó un nuevo reconocimiento a su carrera dentro de la gala.

dgBHvwlIZ_2000x1500__1 One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson se convirtió en la mejor película. La película también fue distinguida en la categoría Mejor Casting, donde se impuso frente a Hamnet, Marty Supreme, The Secret Agent y Sinners. La estatuilla fue recibida por la productora Cassandra Kulukundis, quien subió al escenario para celebrar el trabajo del equipo detrás de la película.

Otro de los momentos destacados de la noche llegó con el premio a Mejor Actor de Reparto, que quedó en manos de Sean Penn por su actuación.

La lista completa de ganadores a los Premios Oscar Mejor corto animado: The Girl Who Cried Pearls Mejor vestuario: Frankenstein Mejor maquillaje: Frankenstein Mejor casting: Una batalla tras otra Mejor corto de ficción: The Singers //// Two People Exchanging Saliva Mejor actor de reparto: Sean Penn, por Una batalla tras otra Mejor guión adaptado: Una batalla tras otra Mejor guión original: Pecadores Mejor diseño de producción: Frankenstein Mejores efectos especiales: Avatar: Fuego y cenizas Mejor largo documental: Mr. Nobody Against Putin Mejor banda de sonido: Pecadores Mejor montaje: Una batalla tras otra Mejor fotografía: Pecadores Mejor película internacional: Valor sentimental Mejor canción: "Golden" (Las guerreras K-Pop) Mejor dirección: Paul Thomas Anderson Mejor actor: Michael B. Jordan por Pecadores Mejor película: Una batalla tras otra