La lista completa de los ganadores de los Premios Oscar 2026.

La película One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson con actuación de Leonardo DiCaprio, se convirtió en una de las grandes protagonistas de los Premios Óscar 2026, al llevarse seis de las estatuillas más importantes de la noche y cerrar la ceremonia consagrándose como Mejor Película.
Uno de los premios más relevantes llegó en la categoría Mejor Dirección, donde Anderson fue anunciado como ganador por los actores Robert Pattinson y Zendaya, quienes próximamente estrenarán la película The Drama. De esta manera, el realizador sumó un nuevo reconocimiento a su carrera dentro de la gala.
La película también fue distinguida en la categoría Mejor Casting, donde se impuso frente a Hamnet, Marty Supreme, The Secret Agent y Sinners. La estatuilla fue recibida por la productora Cassandra Kulukundis, quien subió al escenario para celebrar el trabajo del equipo detrás de la película.
Otro de los momentos destacados de la noche llegó con el premio a Mejor Actor de Reparto, que quedó en manos de Sean Penn por su actuación.
La lista completa de ganadores a los Premios Oscar
Mejor corto animado: The Girl Who Cried Pearls
Mejor vestuario: Frankenstein
Mejor maquillaje: Frankenstein
Mejor casting: Una batalla tras otra
Mejor corto de ficción: The Singers //// Two People Exchanging Saliva
Mejor actor de reparto: Sean Penn, por Una batalla tras otra
Mejor guión adaptado: Una batalla tras otra
Mejor guión original: Pecadores
Mejor diseño de producción: Frankenstein
Mejores efectos especiales: Avatar: Fuego y cenizas