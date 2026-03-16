16 de marzo de 2026
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Premios Oscar

La lista completa de los ganadores de los Premios Oscar 2026

Los Premios Oscar 2026, los galardones con los que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood reconoce lo mejor de la industria.

La lista completa de los ganadores de los Premios Oscar 2026.

La lista completa de los ganadores de los Premios Oscar 2026.

Por Sitio Andino MuchoShow

La película One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson con actuación de Leonardo DiCaprio, se convirtió en una de las grandes protagonistas de los Premios Óscar 2026, al llevarse seis de las estatuillas más importantes de la noche y cerrar la ceremonia consagrándose como Mejor Película.

Uno de los premios más relevantes llegó en la categoría Mejor Dirección, donde Anderson fue anunciado como ganador por los actores Robert Pattinson y Zendaya, quienes próximamente estrenarán la película The Drama. De esta manera, el realizador sumó un nuevo reconocimiento a su carrera dentro de la gala.

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One Battle After Another, dirigida por&nbsp;Paul Thomas Anderson se convirti&oacute; en la mejor pel&iacute;cula.

One Battle After Another, dirigida por Paul Thomas Anderson se convirtió en la mejor película.

La película también fue distinguida en la categoría Mejor Casting, donde se impuso frente a Hamnet, Marty Supreme, The Secret Agent y Sinners. La estatuilla fue recibida por la productora Cassandra Kulukundis, quien subió al escenario para celebrar el trabajo del equipo detrás de la película.

Otro de los momentos destacados de la noche llegó con el premio a Mejor Actor de Reparto, que quedó en manos de Sean Penn por su actuación.

La lista completa de ganadores a los Premios Oscar

Mejor corto animado: The Girl Who Cried Pearls

Mejor vestuario: Frankenstein

Mejor maquillaje: Frankenstein

Mejor casting: Una batalla tras otra

Mejor corto de ficción: The Singers //// Two People Exchanging Saliva

Mejor actor de reparto: Sean Penn, por Una batalla tras otra

Mejor guión adaptado: Una batalla tras otra

Mejor guión original: Pecadores

Mejor diseño de producción: Frankenstein

Mejores efectos especiales: Avatar: Fuego y cenizas

Mejor largo documental: Mr. Nobody Against Putin

Mejor banda de sonido: Pecadores

Mejor montaje: Una batalla tras otra

Mejor fotografía: Pecadores

Mejor película internacional: Valor sentimental

Mejor canción: "Golden" (Las guerreras K-Pop)

Mejor dirección: Paul Thomas Anderson

Mejor actor: Michael B. Jordan por Pecadores

Mejor película: Una batalla tras otra

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