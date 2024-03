Las fotos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat de su primera salida en público

Lali Espósito y Pedro Rosemblat tuvieron su primera cita pública, y se dejaron fotografiar frente a la prensa. La cantante y el streamer fueron a ver "Mejor no decirlo", obra que protagonizan Mercedes Morán y el actor español Imanol Arias , en Paseo La Plaza.

Recientemente, el conductor de Gelatina, le contó a María Laura Santillán cómo comenzó su historia de amor con la diva pop. “ No hay nada más lindo que enamorarse de una persona que está enamorada de vos y que el amor sea correspondido . Así que yo estoy muy feliz”, aseguró el periodista.

“Me escribió ella y empezamos a charlar. Tuve una suerte bárbara. No sé si me hubiera animado a escribirle. Quizás en algún momento, si había alguna historia que atinaba a contestar algo hubiera encontrado un hueco. Me sorprendí”, afirmó.

Lo cierto es que ya no se ocultan y viven su gran amor de forma pública y sin temor al qué dirán. Tanto Lali como Pedro admiten estar muy enamorados y ya cosechan miles de fanáticos de la pareja.

Lali Espósito, Pedro Rosemblat, teatro 05.webp Lali Espósito y Pedro Rosemblat, juntos en público durante una obra de teatro

Quién es Pedro Rosemblat, la nueva conquista de Lali Espósito

El joven de los medios tiene 33 años y su personalidad surgió en el corazón de la militancia, entre las noticias y el humor. Se destacó por su personaje Pibe Trosko y años después por El Cadete. Trabajó en Radio Nacional, El Destape, Radio 10, Radio América, Futurock y Radio del Plata.

Lali Espósito, Pedro Rosemblat, teatro 02.webp Lali Espósito y Pedro Rosemblat, juntos en público durante una obra de teatro

Actualmente, dirige su propio canal de streaming, Gelatina. En 2023, su programa Tres Estrellas obtuvo una gran popularidad a través de "La Fábrica de Jingles", donde un montón de personas terminaron dándole color a la campaña electoral, que venía algo pinchada.

Siempre cercano a la política, también acompañó a Cristina Fernández de Kirchner en diferentes presentaciones y hasta se dio el lujo de coquetear con la política al mencionar sus intenciones de postularse como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto a Ofelia Fernández como compañera de fórmula.

Lali Espósito, Pedro Rosemblat, teatro 04.webp Lali Espósito y Pedro Rosemblat, juntos en público durante una obra de teatro

