Lali Espósito rompió récord con su show en Vélez: de qué trata.

En una entrevista brindada a Vogue España, Lali Espósito fue interrogada sobre los noviazgos, y fue contundente: “Si hablas de matar en tu vida el amor romántico y las concepciones tradicionales de pareja, el otro piensa muchas veces que no te quieres enamorar", comenzó.

Si embargo, luego aclaró: "No, no, al contrario: lo que quiero es amar mejor. Amar con otros ingredientes que no me enseñaron que se podían usar”, destacó la intérprete Wendy en 'Sky Rojo' de Netflix y Tamara en 'El Fin del Amor', de Prime Video.

Finalmente, Lali Espósito destacó: “Ya no me veo soportando cosas de ciertas relaciones que antes me parecían normales. Ni en pedo. Hay algo en seguir una serie de pasos, en imponer una forma, que ya me incomoda”. Fuente: Telebajocero