Lali Espósito le contestó a Javier Milei: "Creo que la demonización no es el camino"

“Tengo 32 años y trabajo desde hace 22. Comencé a trabajar a los 10 años en Televisión”, comenzó diciendo. Más tarde Espósito explica que con el fruto de su trabajo pudo comprarle una casa a sus padres y a ella misma. “Algo no sólo lejano, sino imposible lamentablemente para muchos de los jóvenes de nuestro país. Por eso enfatizo: ¿sabe que orgullo tan grande es eso?”, expresó Espósito por escrito. La artista se vio en la situación de hacer público este descargo en redes sociales , después que el presidente de la Nación Argentina apuntara contra ella por participar de festival y show organizados por provincias y municipios.

"No necesita que la defiendan" Pedro Rosemblat se refirió al ataque del presidente a Lali Espósito: "El objetivo es asustar a los demás"

Lali Espósito se refirió de lleno a la polémica

Sobre las acusaciones del mandatario respecto a lo que cobra la cantante por participar en festivales pagados con plata del Estado, Lali fue contundente: “Participé de varios shows municipales con TODOS los gobiernos, como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestra país”. Y luego agregó: “Respetó, aunque no comparto, que su plan le dé la espalda, o no priorice, a la cultura. Pero creo que la demonización de una industria y de las personas que la conforman no es el camino, siento que la asimetría de poder entre Ud y los que ataca por pensar distinto y la información falsa vuelve a su discurso injusto y violento”.