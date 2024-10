La verdad detrás de lo que pasó entre Romina Uhrig y Walter Feta 

Embed

Las causas del divorcio: acusaciones y dolor personal

Uhrig también detalló algunos de los conflictos que enfrenta con su exmarido, quien, según ella, no cumplió con compromisos financieros: “Antes de que él sepa que yo quedaba en Gran Hermano, no me quería alquilar. Lo mismo que está pasando ahora. Antes de entrar, él no me quería alquilar, por eso yo estaba buscando un alquiler como una loca. No tengo casa. Y estaba buscando una casa, un departamento, porque yo claramente no me puedo alquilar en un barrio ni nada. Y cuando se enteró de que entré al reality show, ahí me alquiló y salió mostrando una casa... Me doy cuenta que nunca pensó en mí y que capaz me las hizo porque veía que me iba bien y no se bancara que, por ahí, se hablara bien de mí. Pero bueno, él sabrá. Y ahora estoy en una situación parecida a la de antes de entrar a la casa”. Asimismo, Romina agregó que Festa habría tenido actitudes que, según ella, reflejan una falta de consideración hacia ella y sus hijas.