La sorprendente reacción de Fantino cuando le preguntaron por Vignolo y Closs.

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas Para continuar, suscribite a Sitio Andino. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión. SUSCRIBITE









Alejandro Fantino sorprendió cuando le preguntaron si aceptaría cubrir el Mundial de Qatar junto a los relatores Sebastián Vignolo y Mariano Closs. El conductor, quien también se destacó en la narración de partidos, fue muy crítico al hablar de sus colegas.

Al ser consultado sobre esa posibilidad de viajar a Qatar y con la posibilidad de tener todo pago en un trabajo junto a ellos indicó: “Lo escupo en la cara al que me lo produce y al que me lo propone. Y no sé si terminamos a las piñas”. Sus afirmaciones fueron en el programa Multiverso Fantino en Neura Radio (FM 89.7), cuya transmisión también se pudo seguir por streaming en sus plataformas.

Embed Luego agregó: “¿Sabés por qué le escupo la cara? Por el odio que me provocaría. Le escupo a la cara lo que siento. ¿Vos no me conocés? Sos un irrespetuoso. Me querés hacer ir con ‘Azulala’ Vignolo y con ‘esto es fulbo’ de Closs al Mundial. No papá, estás equivocado. Te estás metiendo conmigo, con la memoria de mi padre que siempre me dijo ‘siempre de pie, nunca de rodillas’.

Embed Luego Fantino detalló lo que, según su óptica, lo diferencia de sus colegas y afirmó: “Esperé para decirlo desde mi barco, no desde el barco de otros porque ahora estaría siendo llamado a ‘dirección’. Es mi barco papá. Chiquito, 20 cañones de un lado y 20 del otro. Mariano Closs en una noche de discusión futbolera me dijo, ‘esto es fulbo’, y no voy a soportar que venga un colega y me lo diga”.

“Me hizo acordar a Leónidas cuando le dijo al persa ‘esto es Esparta’, lo pateó en el pecho y lo tiró a un aljibe. A mí no me patea el pecho nadie. ‘¿Esto es fútbol?’ Esto también es fútbol. Tengo los huevos grandes como un Fiat 600 y tengo 432 espadas en mi espalda. Me decís ‘¿esto es fútbol?’ Neura también es fútbol”, añadió. Embed Luego Fantino se refirió a Vignolo y se explayó: “Vamos a hacer todo lo contrario a lo que hace el Pollo Vignolo. El antagonismo de base de Neura Media es el Pollo Vignolo. Uno debe construirse con su contrario. El Pollo Vignolo como síntoma del periodismo deportivo y estamos alejados de lo que representa Sebastián Vignolo”. “Quiero dejarlo aclarado antes de que salgan con los titulares ‘Fantino destrozó a Vignolo en la primera transmisión de Neura’. No, estoy hablando de la comunicación de Vignolo. Porque por ejemplo, hacer un chiste de que él no sabía la letra de Aurora y cantar ‘Azulala’ y tomarlo como una broma a mí no me parece que sea gracioso”, concluyó Fantino, en una polémica que recién empieza. / Infobae

Compartí la nota: