La sensual foto de Antonela Roccuzzo que tiene un detalle que no todos sus seguidores notaron.

La rosarina acostumbra a modelar para distintas marcas reconocidas. Esta semana, lució un lujoso traje gris claro con rayas negras de Dior y un look deportivo con un abrigo de Aló. Con el sello de esta última firma, Antonela compartió este jueves unas fotografías en las que luce un conjunto deportivo , en un tono metalizado que oscila entre el rosado y el beige.

Hace pocas semanas, Roccuzzo decidió cambiar su foto de perfil en Instagram. En el nuevo recuadro, publicó una imagen en la que aparece junto a sus tres hijos y Messi, con la tribuna repleta de fondo. La fotografía se capturó mientras la familia disfrutaba de la entrega de premios de reconocimiento que le otorgó el club del PSG a cada uno de los integrantes del plantel en esta temporada, el cual sostiene Mateo en la postal.

“Protege a sus hijos para que puedan tener tranquilidad”

Roccuzzo se caracteriza por su amabilidad y disposición con sus fans. Así lo relataron varios admiradores a través de las redes sociales. Incluso uno de ellos, que tuvo un breve cruce con la emprendedora, destacó cercanía. Alexis Gaona divisó a Antonela por las calles de París y, automáticamente, sacó su celular para tomar una foto. Pero la empresaria lo frenó y le pidió que no grabara a sus hijos. “Le pedí disculpas y me dijo que si quería una foto, me la sacara con ella”, relató el joven en su perfil de Twitter.

“Protege a sus hijos para que puedan tener tranquilidad a la hora de salir a pasear”, agregó el usuario de la red social. Junto al posteo, compartió una fotografía en la que aparece junto a la influencer, y también otra en la que Antonela puso la mano en el objetivo para que no filmara a los pequeños. / La Nación