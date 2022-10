La foto de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi con "Jon Snow".

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi sorprendieron en la red al compartir una foto con el actor Kit Harington , que dio vida a Jon Snow en la emblemática serie de HBO Game Of Thrones .

Si bien no dieron detalles sobre el contexto del encuentro, Antonela y Messi posaron encantados mientras el actor británico los abrazaba. Recordando el papel de Harington en la serie épica que rompió con todos los récords televisivos, la rosarina escribió: “Lord Commander Jon Snow”, en referencia al papel que le dio al actor fama internacional.

Qué pasó con Jon Snow

En los últimos días, el nombre de Kit Harington volvió al candelero después de que una teoría de los fans de House of The Dragon especularan con que Jon Snow es mencionado es mencionado en el último episodio de la secuela de GOT en HBO Max.