La polémica detrás de la película "Un sueño posible", protagonizada por Sandra Bullock

El exjugador de la NFL Michael Oher, cuya historia fue retratada en la película ganadora del Oscar "The Blind Side", protagonizada por Sandra Bullock , presentó una petición en un tribunal de Tennessee para poner fin a la tutela de Sean y Leigh Anne Tuohy sobre él . Oher afirma que los Tuohy le dijeron que iban a adoptarlo, pero en lugar de eso presentaron una tutela que lo privó de millones de dólares.

La película “Un sueño posible” (The Blind Side), estrenada en 2009, no solo se convirtió en un éxito de taquilla, sino que también catapultó a Sandra Bullock a ganar un Oscar por su interpretación de Leigh Anne Tuohy. Basada en hechos reales, el film narra la inspiradora historia de Michael Oher, un joven afroamericano que, al borde de la indigencia, es acogido por la familia Tuohy y, gracias a su impresionante físico, se convierte en una estrella de la NFL . Sin embargo, detrás de esta conmovedora trama, se esconde una realidad que ha sacudido a Hollywood y llevado a Oher a enfrentarse legalmente con quienes alguna vez lo acogieron.

La historia real de Michael Oher

Según la petición del exjugador de NFT, los hechos no ocurrieron tal y como se conocen a raíz de la película basada en su vida. Oher pasó a estar bajo la tutela del estado de Tennessee justo antes de cumplir 11 años, en 1996, y poco después empezó a vivir en la calle. El padre de un amigo le ayudó a entrar en una escuela donde empezó a jugar al fútbol. Tenía que tomar autobuses y caminar más de una hora para ir a la escuela.

Durante el verano después de su tercer año, Oher comenzó a quedarse con Sean y Leigh Anne Tuohy de vez en cuando. "Mientras que otros padres de compañeros de clase de Michael lo veían simplemente como un buen chico necesitado, los tutores Sean Tuohy y Leigh Anne Tuohy vieron algo más: un joven crédulo cuyo talento atlético podría ser explotado para su propio beneficio", según afirma Oher.

En julio de 2004, cuando Oher cumplió 18 años pero aún era estudiante, los Tuohy le propusieron a Michael que se fuera a vivir con ellos, dice la petición del exjugador a la Corte. "Los Tuohy le dijeron a Michael que lo querían y que tenían la intención de adoptarlo legalmente. Michael les creyó, estaba encantado de formar parte de una familia de verdad y confiaba plenamente en el Sr. y la Sra. Tuohy" y los llamaba "mamá" y "papá " cuando ellos se lo pedían.

image.png La polémica detrás de la película "Un sueño posible", protagonizada por Sandra Bullock nbcnews

"Michael confiaba en los Tuohy y firmó donde le dijeron que firmara. Sin embargo, lo que firmó, y que Michael desconocía hasta febrero de 2023, no eran documentos de adopción, o el equivalente de los documentos de adopción", dijo su representante. En cambio, los documentos designaban a Sean y Leigh Anne Tuohy como sus tutores. Los documentos solicitaban que los tutores "tuvieran un control total sobre la capacidad de Michael Oher para negociar o celebrar cualquier contrato, a pesar de que era mayor de 18 años y no tenía ninguna discapacidad física o psicológica diagnosticada".

Alrededor de septiembre de 2006, los Tuohy negociaron contratos para la película "The Blind Side", sobre el libro basado en la historia de la vida de Oher, para ellos y sus otros dos hijos a través de Creative Artists Agency para que cada uno recibiera "US$ 225.000 más el 2,5% de todos los futuros 'ingresos netos definidos'" condicionados a la firma de Oher. La película recaudó más de US$ 330 millones.

Existe otro contrato de abril de 2007 "supuestamente firmado por Michael Oher" en el que cede su nombre, imagen, voz, etc. al estudio cinematográfico "sin pago alguno", afirma la petición.

Oher cree que la firma del contacto se parece a la suya, pero no está seguro de que haya sido falsificada, porque afirma que "en ningún momento, de buena gana o a sabiendas", firmó un documento en el que se explicara que cedía los derechos de su nombre, imagen, etc./CNN