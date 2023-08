Los premios Emmy pasan para enero de 2024

También por parte del conglomerado Warner Bros. Discovery figuran con muchas chances la adaptación del videojuego "The Last of Us", protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsay, así como "The White Lotus", con 24 y 23 nominaciones cada una. En ese sentido, HBO sumó un total de 127 candidaturas y quedó bastante por encima de sus competidoras: Netflix, con 103; Apple TV+, con 46; Hulu y Amazon Prime Video, con 42 cada una; Disney+, con 40; y FX, con 37.

Las tres mencionadas producciones que concentran el mayor número de oportunidades intentarán quedarse con la categoría de Mejor serie dramática, que comparten con "Andor", del universo de Star Wars (Disney+); "Better Call Saul", spin-off de "Breaking Bad" (Netflix); la popular ficción sobre la familia real británica "The Crown" (Netflix); y "House of the Dragon", precuela de "Game of Thrones" (HBO).

En el apartado de comedia continúa la preminencia de "Ted Lasso" (Apple TV+), que ya acumula dos premios consecutivos como Mejor serie de ese género y va a por el tercero, con 21 nominaciones y su protagonista, Jason Sudeikis, posicionándose nuevamente como Mejor actor.

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos se encuentra de paro desde el pasado 1 de mayo, con un reciente y fallido reencuentro con Alianza de Productores de Cine y Televisión que tuvo lugar seis días atrás; mientras que su homólogo que reúne a las y los intérpretes está en huelga desde el 14 de julio.

Entre sus reclamos por mejoras en las condiciones de trabajo, que incluyen aumentos en los salarios básicos y mayores coberturas de seguridad social, aparecen como principales preocupaciones la regulación de las herramientas de inteligencia artificial y de las regalías e ingresos residuales por la distribución de películas y series en las plataformas de streaming.